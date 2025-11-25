Nacional y Junior: la batalla de los Arias por la fecha 3 de los cuadrangulares, ¿a qué horas y dónde verlo?

La batalla de los Arias. Así puede describirse el duelo entre Atlético Nacional y Junior por la tercera fecha de los cuadrangulares de la la Liga Betplay-2, un choque que este miércoles en Ditaires (8:30 p.m.) va mucho más allá de tres puntos. Es un enfrentamiento de dos técnicos que comparten apellido, pero no camino; dos equipos obligados a ganar; y un escenario que, aunque pequeño, guarda en sus entrañas un recuerdo que cambió para siempre la historia del club verdolaga.

Porque Ditaires no es un estadio más. Fue allí donde en 2013, con un soberbio tiro libre de Juan David Valencia, comenzó la época más gloriosa de Atlético Nacional. Ese gol abrió la puerta a los títulos de Osorio, dio paso al proceso de Rueda y terminó llevando al club a la cima de América con la Copa Libertadores de 2016. Desde entonces, cada regreso a Ditaires trae buenos recuerdos.

Diego y Alfredo comparten apellido, pero hasta ahí llega el parecido. Alfredo Arias, un técnico curtido, con años de experiencia y un estilo marcado; Diego Arias, un entrenador joven, apenas dando sus primeros pasos, pero con una idea clara y una identidad heredada de dos gigantes: Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda. Este partido es más que un cruce de pizarras; es un choque entre experiencia y ambición, entre lo que ya se ha construido y lo que quiere nacer.

La batalla, sin embargo, no comienza este miércoles. Ya tiene un primer capítulo, escrito justo antes de los cuadrangulares: el Junior de Alfredo ha sido el único equipo que ha logrado derrotar al Nacional de Diego. En 14 partidos dirigidos, el técnico verdolaga acumula 9 victorias, 4 empates y solo una derrota... justamente la que le propinó el Tiburón. Eso sí, con un detalle clave: aquel día Nacional jugó con un equipo alterno, sin varios de sus hombres esenciales. Pero las estadísticas no entienden de excusas, y esa herida sigue abierta.