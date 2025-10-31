Nacional líder y Tolima clasificado, así avanza la Liga Betlay solo dos cupos disponibles entre los ocho

Las victorias de Atlético Nacional y Deportes Tolima como visitantes, 0-3 ante Llaneros y 0-2 contra Unión Magdalena, le dieron al cuadro verde el liderato y a los de Ibagué la clasificación entre los ocho, que solo tiene disponible dos cupos.
En la parte alta de la tabla, los dirigidos por Diego Arias están acompañados por Bucaramanga, DIM y Fortaleza todos con 34 puntos, pero el verde paisa es el líder por la mejor diferencia de gol con 14, seguido de los Leopardos con 13 y el DIM cuenta con 12, mientras que Fortaleza tiene 8.