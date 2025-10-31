Nacional líder y Tolima clasificado, así avanza la Liga Betlay solo dos cupos disponibles entre los ocho

Las victorias de Atlético Nacional y Deportes Tolima como visitantes, 0-3 ante Llaneros y 0-2 contra Unión Magdalena, le dieron al cuadro verde el liderato y a los de Ibagué la clasificación entre los ocho, que solo tiene disponible dos cupos. En la parte alta de la tabla, los dirigidos por Diego Arias están acompañados por Bucaramanga, DIM y Fortaleza todos con 34 puntos, pero el verde paisa es el líder por la mejor diferencia de gol con 14, seguido de los Leopardos con 13 y el DIM cuenta con 12, mientras que Fortaleza tiene 8.

Detrás de ellos aparecen Deportes Tolima y Junior, quienes con 32 y 31 puntos, respectivamente se aseguraron entre los ocho, dejando espacio solo para dos equipos más, plazas que se disputan siete equipos. Águilas con 27 unidades y Alianza con 26 los primeros favoritos para alcanzar la clasificación, ya que tienen ventaja en puntos sobre Santa Fe y Llaneros que tienen 25 puntos, y seis en disputa en las dos fechas que restan para el cierre del Todos contra todos. Luego aparecen América y Once Caldas que tienen 23 puntos, aunque los rojos de Cali tienen pendiente el duelo por la fecha 18 ante Chicó. Finalmente, Millonarios, con 22 unidades, mantiene opción matemática de clasificar, pero necesita, además de ganar, otros resultados (derrotas de sus rivales directos).

Este es el panorama de los que buscan la clasificación