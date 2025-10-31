x

Nacional líder y Tolima clasificado, así avanza la Liga Betlay solo dos cupos disponibles entre los ocho

Seis equipos luchan por los dos cupos pendientes entre los ocho, a falta de dos fechas.

  • Deportes Tolima se convirtió en el nuevo clasificado entre los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. FOTO TOMADA X @cdtolima
    Deportes Tolima se convirtió en el nuevo clasificado entre los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. FOTO TOMADA X @cdtolima
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 minutos
bookmark

Las victorias de Atlético Nacional y Deportes Tolima como visitantes, 0-3 ante Llaneros y 0-2 contra Unión Magdalena, le dieron al cuadro verde el liderato y a los de Ibagué la clasificación entre los ocho, que solo tiene disponible dos cupos.

En la parte alta de la tabla, los dirigidos por Diego Arias están acompañados por Bucaramanga, DIM y Fortaleza todos con 34 puntos, pero el verde paisa es el líder por la mejor diferencia de gol con 14, seguido de los Leopardos con 13 y el DIM cuenta con 12, mientras que Fortaleza tiene 8.

Detrás de ellos aparecen Deportes Tolima y Junior, quienes con 32 y 31 puntos, respectivamente se aseguraron entre los ocho, dejando espacio solo para dos equipos más, plazas que se disputan siete equipos.

Águilas con 27 unidades y Alianza con 26 los primeros favoritos para alcanzar la clasificación, ya que tienen ventaja en puntos sobre Santa Fe y Llaneros que tienen 25 puntos, y seis en disputa en las dos fechas que restan para el cierre del Todos contra todos.

Luego aparecen América y Once Caldas que tienen 23 puntos, aunque los rojos de Cali tienen pendiente el duelo por la fecha 18 ante Chicó.

Finalmente, Millonarios, con 22 unidades, mantiene opción matemática de clasificar, pero necesita, además de ganar, otros resultados (derrotas de sus rivales directos).

Este es el panorama de los que buscan la clasificación

Águilas Doradas, con 27 puntos, es el séptimo y le restan en el torneo un duelo como visitante ante Nacional y en casa contra Tolima.

Alianza, con 26 puntos, tiene pendiente los duelos en casa contra Chicó y como visitantes ante Santa Fe.

Llaneros, con 25 puntos, requiere dos victorias para confirmarse entre los ocho, para lograrlo le restan el duelo en casa ante Envigado y como visitante contra Tolima.

América, con 23 puntos, tiene pendiente el duelo como visitante ante Chicó, recibirá en casa a Unión Magdalena y termina como visitante ante el DIM.

Once Caldas también tiene 23 puntos, pero solo dos partidos pendientes por disputar, en casa ante Pasto y terminar visitando al Cali.

A Millonarios, con 22 puntos, le restan dos duelos como visitante ante Envigado y Chicó.

