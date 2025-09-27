¡Le llegó la hora a Nacional! El Verde va por el fin de la maldición en casa ante Millonarios

El Atanasio Girardot se vestirá de clásico este sábado desde las 8:30 p.m. cuando Atlético Nacional reciba a Millonarios en un duelo que trasciende la tabla de posiciones: es una cita con la historia, con la memoria y con una herida abierta que ya se acerca a los siete años sin cicatrizar.

La última vez que la hinchada verdolaga celebró un triunfo sobre el equipo embajador en Medellín por Liga fue en el segundo semestre de 2017, bajo la dirección técnica de Juan Manuel Lillo. Desde entonces, pasaron 11 partidos, ocho entrenadores y demasiadas decepciones. El Atanasio, inexpugnable para Millonarios, se convirtió en un territorio de frustraciones para los locales, alimentando un dominio azul que duele en el orgullo verdolaga.

El encargado de intentar derribar la racha es Diego Arias, técnico interino del Verde, que llega con confianza tras la victoria 1-2 sobre Unión Magdalena en la jornada pasada. El exmediocampista, símbolo del club y campeón de Libertadores en 2016, sabe que este no es un partido cualquiera. Ganar significaría algo más que tres puntos: sería un bálsamo emocional para una hinchada que exige respuestas y que anhela volver a sentirse poderosa frente a uno de sus rivales históricos.

“Los jugadores han estado súper dispuestos en los entrenamientos, con mucha ilusión de prepararnos bien para este duelo. Esperamos un marco muy lindo con nuestra gente y representar en la cancha toda esa pasión”, dijo Arias.