Nacional recibe al Once Caldas y Dairon busca cambiar silbidos por aplausos: a qué hora y dónde verlo

Este miércoles desde las 6:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot volverá a vestirse de verde esperanza cuando Atlético Nacional reciba al Once Caldas, en busca de sellar su paso a las semifinales de la Copa BetPlay. El conjunto paisa parte con ventaja tras el 1-0 conseguido en la ida, pero sabe que nada está asegurado. En una llave cerrada y con el apoyo de su gente, el elenco dirigido por Diego Arias quiere confirmar que el proyecto sigue en crecimiento. Entre los nombres convocados aparece el de Dairon Asprilla, un futbolista que encarna, quizá como pocos, la presión y la crítica que se vive en los grandes clubes. No es el jugador que roba portadas ni el más aplaudido por las tribunas, pero dentro del camerino su figura es sinónimo de esfuerzo, disciplina y compromiso.

Su historia en este semestre no ha sido sencilla. Las lesiones lo alejaron de la continuidad, las críticas se hicieron habituales y en un punto de la temporada se llegó a decir que el propio Asprilla había manifestado su deseo de buscar nuevos rumbos en el próximo mercado de pases. Sin embargo, la llegada de Diego Arias al banquillo verdolaga cambió el panorama. El técnico le devolvió confianza, minutos y, sobre todo, motivación. “Le valoro al profe que desde que llegó me abrió las puertas, habló conmigo, porque sí estaba un poco apagado por la no continuidad después de recuperarme. También sé que por la lesión no tuve muchos minutos, pero la confianza de él y el esfuerzo mío es un trabajo que va de la mano y siempre que esté ahí intentaré aportar lo mejor para sacar los buenos resultados”, declaró Asprilla, con esa mezcla de humildad y determinación que lo caracteriza.

Y es que el chocoano parece haber entendido que cada oportunidad es un examen. Su golazo frente al Pasto, en la fecha anterior de la Liga, fue más que un alivio personal: fue una demostración de que sigue teniendo recursos, potencia y una convicción intacta. “Sobre las críticas, las acepto con humildad. Eso me sirve para reconocer lo malo que haya por ahí. No me quedo en ello, solo sigo trabajando y dando lo mejor de mí”, añadió. Detrás de esa serenidad hay una historia de superación que viene desde su infancia. Dairon Estibens Asprilla Rivas nació el 25 de mayo de 1992 en Istmina, Chocó, una tierra donde la vida enseña a pelear por los sueños a punta de esfuerzo. En Nacional no basta con correr o presionar; el hincha pide goles, asistencias y espectáculo. Por eso, la figura de Asprilla se ha vuelto un tema de debate permanente entre los seguidores. Hay quienes valoran su sacrificio silencioso y quienes consideran que su aporte no ha estado a la altura del escudo que porta.

Ante este contexto, Gustavo Fermani, director deportivo del club, salió al paso de las críticas para respaldarlo públicamente: “Todo entrenador quisiera tener 11 jugadores como Dairon Asprilla, por su competitividad y compromiso”, afirmó, dejando claro que dentro del proyecto verdolaga, su papel va más allá de las estadísticas. Este miércoles podría ser una noche importante para él. Con Alfredo Morelos suspendido, Dairon tiene serias posibilidades de ocupar su lugar en el frente de ataque, aunque el uruguayo Facundo Batista también pelea por ese puesto. “Me he desempeñado en varias posiciones; gracias a Dios soy un jugador polifuncional y trato de dar el cien por ciento en cada lugar donde me toque jugar”, dijo el chocoano.