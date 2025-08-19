Así le fue a Nacional en sus visitas al Morumbí, ¿la estadística está a su favor?

Han pasado nueve años desde la última vez que Atlético Nacional visitó, por Copa Libertadores, el estadio Morumbí de Sao Paulo. Aquella noche del 6 de julio del 2016, con ese escenario mítico, gigante, lleno a reventar, aún está enquistada en la memoria de los aficionados del cuadro verde. Ese día se disputó el juego de ida de las semifinales de esa edición de la “Gloria Eterna”, a la postre ganada por los antioqueños. El contexto era complicado. Nacional tenía, al frente, al equipo brasileño con más títulos internacionales. También el público en contra.

¿Quiénes fueron los titulares de Nacional en la victoria ante Sao Paulo en 2016?

Por eso hubo algo de preocupación. Quizás ese sea el motivo por el que los aficionados verdes recuerdan, con tanto cariño, la victoria 0-2 que consiguieron ese día, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. El timonel vallecaucano –ahora en la Selección de Nicaragua–, alineó a Franco Armani, Daniel Bocanegra, Dávinson Sánchez, Alexis Henríquez, Fayrd Díaz, Sebastián Pérez, Alexis Mejía, Marlos Moreno, Macnelly Torres, Andrés Felipe Ibargüen y Miguel Ángel Borja.

Borja, quien recién llegaba al elenco antioqueño, fue la gran figura de la noche. Anotó doblete. Ambos goles en los últimos minutos del partido. El primero en el 82. El segundo al 88. Ese día los aficionados del cuadro verde festejaron como nunca el paso a la final de la Libertadores.

¿Cómo le fue a Nacional en sus visitas anteriores al Morumbí?

Pero la felicidad de ver ganar al cuadro verde en el gigante de Sao Paulo no era algo nuevo para los aficionados de Nacional. Dos años antes, en 2014, los antioqueños lograron el paso a la final de la Copa Sudamericana en el Morumbí. Es cierto que, durante los 90 minutos, perdieron 1-0. Sin embargo, en la ida –jugada en el Atanasio Girardot–, ganaron 1-0. Por eso el ganador de la semifinal de “La Otra Mitad de la Gloria” de ese año se definió en penaltis. Nacional, con un Franco Armani inspirado, se impuso 1-4 en los cobros, con lo que puso a celebrar a sus aficionados. Un año antes, en la Sudamericana del 2013, los verdes salieron derrotados de estadio de Sao Paulo.

En cuartos de final visitaron el Morumbí. Iban con un empate sin goles del Atanasio Girardot. En el partido de vuelta estuvieron cerca de ganar. El encuentro fue disputado. Cuando faltaba un minuto para el final del tiempo reglamentario igualaban a dos tantos. Por el elenco brasileño anotaron Jadson y Antonio Carlos.

Por Nacional descontaron Fernando Uribe y Jéfferson Duque. Parecía que el ganador se definiría por penaltis. Sin embargo, al minuto 90, Antonio Carlos anotó el 3-2 definitivo para Sao Paulo, dejando por fuera a los antioqueños del segundo torneo de clubes de nuestro continente. En la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2008, Nacional sacó un empate a un tanto contra Sao Paulo, en ese momento uno de los mejores equipos del mundo, en el Morumbí. El tanto del cuadro verde fue de David Córdoba. Joao Miranda celebró la diana de los brasileños.