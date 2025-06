Si bien algunos destacaron, como William Tesillo y Jorman Campuzano, la realidad es que varios integrantes del equipo no lograron mantener un nivel constante durante el torneo. En términos generales, el club no cumplió con las expectativas que se tenían, y aunque el técnico fue el primero en asumir su responsabilidad, el desempeño colectivo también dejó mucho que desear.

Ante este panorama, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, se refirió a las especulaciones sobre la continuidad de Gandolfi, señalando que lo importante ahora es cerrar bien el torneo frente a Once Caldas y luego realizar una evaluación profunda de todo el semestre. “Se especula mucho, acá seguimos trabajando, primero en terminar bien el jueves y luego en hacer el balance de todo el semestre para tomar las mejores decisiones”, afirmó el directivo.

Enfocados en la Libertadores

La dirigencia de Nacional ya se enfoca en lo que será el segundo semestre: la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores y la nueva edición del torneo local. En este sentido, los movimientos en el mercado de fichajes se han intensificado, y varios refuerzos se perfilan para fortalecer el plantel.

Entre las prioridades del club está la negociación por el experimentado defensor Stefan Medina, quien llegaría en calidad de préstamo. También avanzan conversaciones con el mediocampista Sebastián Pérez, exjugador de la institución, y se espera concretar la llegada del delantero uruguayo Facundo Batista.

Respecto a las salidas, se prevé que jugadores como Kevin Viveros y Marino Hinestroza continúen sus carreras en otros equipos, debido a las ofertas que han recibido.

Hinestroza, tras el partido ante Millonarios, dejó abierta la posibilidad de su salida, despidiéndose de la hinchada con un mensaje de gratitud y emoción: “Quería darle las gracias a toda la gente, me mostraron mucho cariño a mí y a mi familia. No voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Les pido perdón. Si es así (si me voy), me estoy adelantando, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si me voy, no quería irme así, sino con otro título”, expresó el extremo.

Además de las posibles salidas, Nacional tiene en mente reforzar varias posiciones estratégicas para competir a un alto nivel. La llegada de un defensor central derecho de jerarquía que acompañe el proceso del joven Juan José Arias y refuerce a William Tesillo, es una de las prioridades. También se busca un lateral izquierdo que pueda competir de igual a igual con el uruguayo Camilo Cándido. La recuperación del nivel de Sebastián Guzmán y la llegada de un mediocampista creativo similar a Edwin Cardona también son temas que están en la planificación.