Nacional apeló insólita sanción a Alfredo Morelos y confirmó a Diego Arias hasta diciembre

En un nuevo episodio que deja en entredicho la coherencia y credibilidad de las decisiones disciplinarias en el fútbol colombiano, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor sorprendió al país con una medida sin precedentes: sancionar a Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, por supuesta simulación en una jugada que fue sancionada como penalti tras revisión en el VAR durante el partido frente a Boyacá Chicó.
El hecho parece sacado de una paradoja. El árbitro central, tras consultar la herramienta tecnológica, confirmó el penalti en favor de Nacional; sin embargo, días después, el Comité Disciplinario decidió castigar al jugador con dos semanas de suspensión y una multa equivalente a 60 salarios mínimos legales diarios vigentes, bajo el argumento de que había intentado engañar al juez del compromiso.