En vivo | Ya inició el partido entre Nacional y Santa Fe en el Atanasio: 0-0 el marcador

Atlético Nacional recibe a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.

El verde no ha ganado en lo que va de los cuadrangulares, suma dos empates ante Once Caldas de local y Millonarios de visitante, en ambos casos por el mismo marcador (0-0) por lo que urge una victoria para no quedarse relegado en la lucha por el cupo a la final.

Para enfrentar a Santa Fe, Nacional tiene como principal novedad el regreso de Edwin Cardona tras superar inconvenientes físicos y las sanciones.

Así formará el verde: Harlen Castillo; Joan Castro, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Billy Arce, Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

