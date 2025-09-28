x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nacional venció a Millonarios 2 a 0 en el Atanasio, después de casi casi 8 años.

La espera fue larga, áspera, cargada de frustraciones; pero la noche de Medellín se convirtió en un desahogo cuando el verde, empujado por su gente, con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano.

  • William Tesillo, defensa, con temple de goleador, abrió la senda del triunfó verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    William Tesillo, defensa, con temple de goleador, abrió la senda del triunfó verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Pasarón 11 partidos, 8 entrenadores y casi ocho años de resignaciones para que Nacional volviera a saborear un triunfo sobre Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Pasarón 11 partidos, 8 entrenadores y casi ocho años de resignaciones para que Nacional volviera a saborear un triunfo sobre Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • El partido comenzó con un marco imponente. Las tribunas repletas y Nacional desde los primeros minutos en busca de abrir el marcador. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    El partido comenzó con un marco imponente. Las tribunas repletas y Nacional desde los primeros minutos en busca de abrir el marcador. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Nacional, desde el primer minuto, fue más que su rival. Sin embargo, como tantas veces en los últimos años, el gol parecía resistirse. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Nacional, desde el primer minuto, fue más que su rival. Sin embargo, como tantas veces en los últimos años, el gol parecía resistirse. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Diego Arias, el técnico interino, plantó un equipo ofensivo, con el argentino Juan Bauzá y Edwin Cardona manejando los hilos de un medio campo que buscaba ser protagonista. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Diego Arias, el técnico interino, plantó un equipo ofensivo, con el argentino Juan Bauzá y Edwin Cardona manejando los hilos de un medio campo que buscaba ser protagonista. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Hernán Torres técnico de millonarios , mostró su cara de descontento tras la derrota. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Hernán Torres técnico de millonarios , mostró su cara de descontento tras la derrota. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Todo cambió en el segundo tiempo, cuando el Atanasio se transformó en el escenario de una liberación colectiva. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Todo cambió en el segundo tiempo, cuando el Atanasio se transformó en el escenario de una liberación colectiva. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • La gente deliró, y en las tribunas comenzaron a sonar los “ole, ole”, ese canto que no solo celebra, sino que también cicatriza heridas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    La gente deliró, y en las tribunas comenzaron a sonar los “ole, ole”, ese canto que no solo celebra, sino que también cicatriza heridas. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Jorman Campuzano, con calma de veterano, ejecutó con precisión el penal y el 2-0 selló una victoria que parecía soñada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Jorman Campuzano, con calma de veterano, ejecutó con precisión el penal y el 2-0 selló una victoria que parecía soñada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
  • Lo cierto es que la noche en el Atanasio quedará marcada como la del regreso de un grito largamente postergado. Nacional volvió a vencer a Millonarios en Liga en su casa. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Lo cierto es que la noche en el Atanasio quedará marcada como la del regreso de un grito largamente postergado. Nacional volvió a vencer a Millonarios en Liga en su casa. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
hace 12 minutos
bookmark
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida