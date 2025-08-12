Toda la carne en el asador: Nacional tendrá su nómina de lujo y tres juveniles para enfrentar a Sao Paulo por Copa Libertadores

Para los hinchas de Atlético Nacional es el partido más importante que han jugado en lo que va del año. La obsesión de la afición es que el cuadro verde llegue lejos en la Copa Libertadores. Por eso, saben que es importante sacar un buen resultado contra Sao Paulo en el partido de ida de los octavos de final de la “Gloria Eterna”, que se juega este martes en el Atanasio Girardot desde las 7:30 p.m.
El cuadro verde, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, es consciente de la necesidad de conseguir una victoria en casa, para llegar con algo de tranquilidad a la vuelta, que se disputará el próximo 19 de agosto en el estadio Morumbi de Sao Paulo, en Brasil, donde el cuadro Paulista es fuerte, difícil de vencer.