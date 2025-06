Atlético Nacional vive momentos de reflexión luego de quedar eliminado en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-1, y una de las voces de experiencia dentro del plantel, el defensor y capitán William Tesillo, no dudó en asumir la responsabilidad que les corresponde a los jugadores por el rendimiento del equipo en este semestre.

Con sinceridad y autocrítica, Tesillo se refirió a los factores que afectaron el desempeño colectivo, destacando especialmente la pérdida de confianza en momentos clave, la falta de efectividad frente al arco rival y el impacto anímico que tuvo la falta de resultados.

“El rendimiento pasa por la confianza, porque de pronto no entra la pelota. Con Once Caldas, por ejemplo, tuvimos muchísimas llegadas. Si una de esas entra, la mentalidad cambia, pero como no entra, la gente se desespera y uno cae en nerviosismo”, explicó el zaguero.