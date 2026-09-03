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Estas son las nacionalidades de los turistas más molestos en el exterior, según un sondeo

Un estudio reveló las nacionalidades de los viajeros que al parecer suelen tener el comportamientos más descortés cuando visitan un lugar.

  • Un estudio reveló las nacionalidades de los turistas más descorteses o que suelen ser identificados por sectores del turismo de algunos países por sus malos comportamientos. Foto: Getty
    Un estudio reveló las nacionalidades de los turistas más descorteses o que suelen ser identificados por sectores del turismo de algunos países por sus malos comportamientos. Foto: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 47 minutos
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Para algunos lugares, la llegada de turistas representa un hecho importante en su cotidianidad debido a lo que representa en cuanto a lo económico, al intercambio cultural y a la apertura a nuevas experiencias; sin embargo, cuando los visitantes con algunas nacionalidades comienzan a tener fama de ser descorteses, comienzan a convertirse en una molestia y a no ser vistos con agrado.

Dentro de esos comportamientos de los que se quejan trabajadores de hostelería, agencias de viajes y trabajadores del sector turístico está el ser demasiado exigente, ruidoso, problemático con el alcohol, tacaño, violento y maleducado. Un estudio realizado por el diario británico Daily Mail recogió esos reclamos e hizo una lista de las nacionalidades menos deseadas por este sector para atender.

Según el sondeo realizado por el medio mencionado, los turistas estadounidenses suelen despertar algunas quejas por manejar un volumen de voz excesivamente alto y por tener actitudes groseras. “Tienen una forma muy particular de ser maleducados. La verdad es que, muy a menudo, se trata de una maldad por ignorancia. No siempre, pero me parece que los estadounidenses lo hacen más que nadie”, le dijo un trabajador de hostelería de Sudáfrica al diario británico.

Justamente, los turistas que comparten nacionalidad con el medio, es decir, los británicos, también suelen tener fama de ser ruidosos y tener problemas con el alcohol. Los reclamos en contra de estos turistas se suelen dar en zonas costeras donde hay playa.

Las agencias de viajes y empleados de turismo le mencionaron al portal que suelen ignorar las normas de comportamiento socialmente aceptables. Un ejemplo es Budapest, donde los grupos de despedidas de soltero conformados por británicos suelen ser descritos como borrachos, desagradables y propensos a andar sin camiseta, al punto de que algunos bares les prohíben la entrada.

El estudio hace mención a los turistas franceses como exigentes e individualistas. Por ejemplo, un profesional turístico en Las Vegas le explicó al medio que pueden quedar muy contentos con el servicio y aun así calificar con 4 estrellas de 5, argumentando que las 5 estrellas se reservan solo si el servicio superó lo originalmente pactado.

También se conoció el testimonio de un trabajador de un museo que detalló que los grupos de estudiantes franceses eran temidos porque solían escupir desde los balcones y robar en las tiendas de regalos.

En defensa de los turistas franceses, al diario le mencionaron que en ocasiones, lo que se percibe como grosería es simplemente una comunicación más directa, una mayor tendencia a negociar o el hábito de mantenerse dentro de su propio grupo sin interactuar con los guías u otros huéspedes.

Lea también: Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

Continuando con los europeos, empleados del turismo describen a los alemanes como rígidos, tacaños y poco aventureros. Una de las quejas fue debido a que suelen asegurar que han visto y experimentado todo de mejor manera en comparación con el lugar que están visitando.

También, en el estudio se les acusó de esperar un servicio de cinco estrellas pagando precios de dos estrellas, comportándose de manera pasivo-agresiva cuando no es así. Los turistas de esta nación tienden a viajar a destinos con gastronomía increíble solo para comer patatas fritas y comida sencilla durante semanas.

Para sorpresa del medio mencionado, en el estudio mencionaron a los neerlandeses, a quienes desde Francia ficharon a familias de Países Bajos como los peores turistas debido al comportamiento de sus hijos. Según sus testimonios al diario británico, los niños solían desordenar y tocar todo en las tiendas de regalos, estropeando los productos e incluso quitando los protectores de plástico de instrumentos musicales de juguete para probarlos con la boca.

Dejando atrás turistas europeos, a los mochileros australianos los consideran en algunas partes como borrachos y violentos. Por ejemplo, en Lituania los hostales relataron problemas con turistas de ese país producto de la ebriedad, entre los que estaban altercados físicos y peleas violentas.

El sondeo dejó dentro de los señalados a los turistas chinos cuando viajan en grupo, pues suelen ignorar las regulaciones oficiales y costumbres locales.

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Empleados de agencias de viaje contaron que cuando viajan en colectivo suelen saltarse las colas, traspasar barreras en los museos, fumar en zonas prohibidas y poner música a un volumen muy alto en parques nacionales, lo cual ahuyenta a la fauna.

Siga leyendo: ¿Por qué cada vez hay más extranjeros viviendo en Medellín?

Preguntas y respuestas

¿Cuáles son las nacionalidades de turistas menos deseadas por trabajadores del sector turístico?
Según el sondeo citado por Daily Mail, entre las nacionalidades señaladas aparecen estadounidenses, británicos, franceses, alemanes, neerlandeses, australianos y chinos, debido a diferentes comportamientos considerados problemáticos durante sus viajes.
¿Por qué los turistas estadounidenses reciben quejas de trabajadores de hostelería?
Los trabajadores consultados señalan principalmente que algunos turistas estadounidenses hablan con un volumen excesivamente alto y pueden mostrar actitudes consideradas groseras.
¿Qué comportamientos de turistas chinos en grupo generan quejas?
Los empleados consultados señalan que algunos grupos de turistas chinos ignoran normas y costumbres locales, como saltarse filas, atravesar barreras en museos, fumar donde está prohibido y reproducir música a alto volumen en parques nacionales.
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