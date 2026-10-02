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Nairo Quintana fue reconocido como el mejor ciclista suramericano de todos los tiempos; hay más colombianos en el Top 10

Nairo Quintana afrontará su última carrera profesional este sábado en Italia con un nuevo reconocimiento: un ranking histórico lo ubica como el mejor ciclista suramericano de todos los tiempos.

  • Nairo Quintana afrontará este sábado el Giro de Emilia, su última carrera como profesional. FOTO: AFP
    Nairo Quintana afrontará este sábado el Giro de Emilia, su última carrera como profesional. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 50 minutos
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A un día de poner punto final a su carrera en el ciclismo de alta competencia, Nairo Quintana recibió este viernes un reconocimiento que resume buena parte de lo que ha representado para el deporte colombiano.

Luego de representar a Colombia el pasado domingo en el Campeonato Mundial de ruta de Montreal, Canadá, el corredor boyacense, de 36 años, fue reconocido como el mejor ciclista en la historia de Sudamérica, según el ranking publicado por Prestigelisten.

El portal web de origen danés, especializado en elaborar clasificaciones estadísticas e históricas del ciclismo de ruta mundial, ubica a Quintana en el primer lugar de dicho escalafón, con 639 puntos, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo con 512 unidades.

El listado prácticamente está dominado por corredores criollos. Egan Bernal aparece tercero, con 352 puntos; Rigoberto Urán es cuarto (296), Luis Alberto Herrera, quinto (261); Santiago Botero, sexto (218); Miguel Ángel López, séptimo (316); Esteban Chaves, octavo (179); Fabio Enrique Parra, noveno (124); y Daniel Felipe Martínez completa el grupo de los diez primeros (122).

El reconocimiento a Nairo se sustenta en los resultados que consiguió durante una carrera de casi 18 años, en la que acumula 32 victorias como profesional, entre ellas 17 títulos, como sus conquistas en el Giro de Italia (2014) y la Vuelta a España (2016).

Lea: Nairo Quintana y su despedida de los Mundiales: “Es de muchísimo orgullo representar a mi país”

A ese palmarés se suman sus grandes actuaciones en el Tour de Francia, prueba en la que fue segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016. Cabe recordar que también fue segundo en el Giro de 2017. En total, Quintana disputó 20 grandes vueltas, consolidándose como uno de los referentes latinoamericanos de su generación.

En la clasificación absoluta de Prestigelisten, el colombiano también ocupa un lugar destacado. Es el único pedalista nacional dentro del top-100 histórico y aparece en la casilla 71, con 639 puntos. Carapaz, campeón del Giro de Italia de 2019 y oro olímpico en Tokio 2021, es 92°, mientras que Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021, figura en el puesto 153.

El escalafón mundial es liderado por el belga Eddy Merckx, con 3.995 puntos, seguido por el esloveno Tadej Pogacar, con 2.797, y el francés Bernard Hinault, con 2.244.

El último baile de Nairo

Quintana afrontará este sábado su última carrera como profesional con el Movistar Team. Será en el Giro de Emilia, clásica italiana de 197,9 kilómetros, que tendrá salida en Ferrara y llegada tradicional en el Santuario de San Luca, en Bolonia.

Precisamente, el boyacense sabe lo que significa ganar esta competencia: se impuso en la edición de 2012, uno de los triunfos que hacen parte de su extensa trayectoria internacional.

“Ya veíamos que el declive estaba. Los vatios siguen siendo los mismos, sigo teniendo muy buen desempeño, pero hay un cansancio psicológico. Soy de los que va muy programado, también para comenzar otros proyectos e ir haciendo esa transición”, señaló Nairo en el canal Fuera del Límite.

El corredor explicó que la decisión de cerrar su etapa como profesional fue conversada con su familia y responde también a la necesidad de abrir espacio para nuevos proyectos.

“Con la familia dijimos que eran dos años y comenzamos nuevos proyectos, así es como funciono. Tomamos esa decisión y ha sido acertada”, agregó.

Lea también: Nairo Quintana correrá el próximo fin de semana su última carrera de profesional, ¿dónde será?

Quintana también aseguró que no quiso prolongar su carrera únicamente para buscar una última gran actuación individual, sino que entendió esta etapa como una oportunidad para devolverle al ciclismo parte de lo que recibió durante su trayectoria.

“Uno tiene que retornar parte de lo que le han dado a uno. Retirarme en el máximo era un símbolo de ego o egoísmo. Quería seguir aportando y retornando y fue lo que hice en estos dos años. Cuando tuve una o dos oportunidades de brillar, ahí estuve”, manifestó.

En el Giro de Emilia, el colombiano compartirá equipo con su compatriota Éiner Rubio, además de los españoles Roger Adrià, Juan Pedro López, Pelayo Sánchez y Jorge Arcas y el alemán Michel Hessmann.

Para Rubio, acompañar a Quintana en su última carrera profesional representa un momento especial.

“Es un honor haber podido disfrutar y compartir kilómetros de entrenamiento y competición con esta leyenda, que fue inspiración para muchos, incluyéndome a mí mismo. Gracias por tantas alegrías y qué honor poderte acompañar en tu último baile como ciclista profesional”, expresó el corredor en las redes sociales del Movistar Team.

La despedida llega después de casi dos décadas en las que Quintana abrió camino para una nueva generación de ciclistas colombianos en Europa. Su capacidad para competir en la alta montaña, sus triunfos en grandes vueltas y su espíritu combativo lo convirtieron en una de las figuras que devolvieron al ciclismo nacional protagonismo internacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué reconocimiento recibió Nairo Quintana antes de su retiro?
Fue ubicado por Prestigelisten como el mejor ciclista sudamericano de la historia, con 639 puntos, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz.
En qué posición aparece Nairo Quintana en el ranking mundial histórico?
El boyacense ocupa la casilla 71 de la clasificación absoluta de Prestigelisten y es el único colombiano dentro del top-100.
Entre sus principales conquistas están el Giro de Italia y la Vuelta a España de 2016. Además, fue segundo en el Tour de Francia en 2013 y 2015 y tercero en 2016.
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