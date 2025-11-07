Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de EE. UU. y una férrea contradictora de Trump, anunció su retiro de la política

La veterana demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, anunció este jueves que dejará la política en las próximas elecciones, en medio de profundos cambios en el seno de su partido.
“No buscaré la reelección al Congreso” en las legislativas de 2026, dijo la demócrata de 85 años en un video dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal de San Francisco.
Pelosi ha sido la representante del área de San Francisco (California) durante 38 años, y la presidenta de la Cámara de Representantes en dos periodos (2007-2011 y 2019-2023).
Conocida por su habilidad para agrupar las distintas facciones demócratas, Pelosi fue una figura esencial durante la presidencia de Barack Obama, con el que consiguió aprobar una ley de sanidad pública conocida como Obamacare.