Guardia Costera de Estados Unidos destruyó con artillería pesada una lancha de narcos en el Pacífico

Una lancha cargada de droga fue destruida por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, en una nueva operación que pretende mostrar la fortalece de los militares norteamericanos contra las actividades de narcotráfico.

Sobre este hecho, la agencia Homeland Security ha distribuido un video este martes, en el que se observa la destrucción del pequeño bote con artillería pesada.

Según la entidad, en la llamada operación Pacific Viper fueron detenidos siete supuestos traficantes y se incautaron 13.000 libras de cocaína en medio de tres interdicciones realizadas en la misma noche, por parte del