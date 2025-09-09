x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Guardia Costera de Estados Unidos destruyó con artillería pesada una lancha de narcos en el Pacífico

Las autori que los marinos capturaron a siete personas.

  • Así quedó la embarcación, luego de ser atacada con artillería pesada en aguas del Pacífico. FOTO: CORTESÍA @DHSgov
    Así quedó la embarcación, luego de ser atacada con artillería pesada en aguas del Pacífico. FOTO: CORTESÍA @DHSgov
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Una lancha cargada de droga fue destruida por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, en una nueva operación que pretende mostrar la fortalece de los militares norteamericanos contra las actividades de narcotráfico.

Sobre este hecho, la agencia Homeland Security ha distribuido un video este martes, en el que se observa la destrucción del pequeño bote con artillería pesada.

Según la entidad, en la llamada operación Pacific Viper fueron detenidos siete supuestos traficantes y se incautaron 13.000 libras de cocaína en medio de tres interdicciones realizadas en la misma noche, por parte del

