¡Santas caletas de droga, Batman! En Pasto destruyen laboratorio con bati-cocaína

En la zona rural de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, la Policía Nacional encontró un complejo rústico para la producción de cocaína, cuyos trabajadores marcaban los cargamentos con el emblema del héroe de ciencia ficción, Batman.

El director de la Institución, general Carlos Fernando Triana, informó este martes que el complejo cocalero fue localizado en el sector rural conocido como Alisales, adonde los policías llegaron en compañía del Ejército.

Según su balance, “se incautó 757 kilos del alcaloide, 2.186 galones de insumos químicos líquidos y 1.872 kilos de sólidos”.

En el lugar también encontraron las marquillas que usaban los traficantes para marcar los bloques del clorhidrato de cocaína.