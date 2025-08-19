Peruana se expone a pena de muerte por llevar cocaína en juguete sexual

Una peruana fue arrestada en la turística isla de Bali, en Indonesia, por intentar traficar presuntamente 1,4 kilos de cocaína, parte de la cual estaba oculta en un juguete sexual dentro de sus partes íntimas, anunció la policía.
La mujer, de 42 años e identificada únicamente con las iniciales N.S. por las autoridades, llegó el 12 de agosto al aeropuerto internacional de Bali procedente de Catar.
“Los aduaneros sospecharon de su comportamiento y, tras consultar con la policía, realizaron controles adicionales”, declaró en una rueda de prensa el director de la unidad de narcóticos de la policía de Bali, Radiant, quien como muchos indonesios solo tiene un nombre.