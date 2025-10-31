La respuesta de la NASA a Kim Kardashian tras cuestionar la veracidad de la histórica llegada a la Luna en 1969

La estrella estadounidense de telerrealidad Kim Kardashian dijo dudar de la veracidad de la misión de la NASA a la Luna. En 1969, lo que llevó al jefe de la agencia espacial a confirmar la expedición histórica, objeto de teorías conspirativas. “Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!”, escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA. En el último episodio de su serie “Las Kardashian”, Kim Kardashian manifestó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar. “Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro”, dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.

"No hubo un momento aterrador porque no ocurrió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió",afirma ella. No queda claro a qué artículo se refiere, ni si los comentarios son realmente de Buzz Aldrin. Kardashian Volvió a afirmar poco después de que la misión espacial es “falsa” ya que existen “algunos videos de Buzz Aldrin hablando de lo que no ocurrió”. ella, “Él lo dice todo el tiempo ahora en entrevistas”. “En la Luna no hay gravedad. ¿Por qué ondea la bandera? Los zapatos que tienen en el museo, los que supuestamente usaron en la Luna, tienen un estampado diferente al de las fotos ¿Por qué no hay estrellas?”, dijo Kardashian en el programa. “Van a decir que estoy loca, pase lo que pase. Pero, por ejemplo, vayan a TikTok y compruébenlo ustedes mismos”,continuó. Lea también: Detective de la Policía de Nueva York murió en Colombia tras someterse a una cirugía estética: estos son los detalles

El responsable de la NASA etiquetó a Kardashian en su publicación y destacóla misión Artemis, el actual programa de exploración lunar de la agencia. “Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”,dijo Duffy, quien invitó a Kardashian al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el lanzamiento de la misión, el cual aún no tiene fecha prevista. Puede leer: Trump dice que no está contemplando ataques en Venezuela

¿Quién es Buzz Aldrin?