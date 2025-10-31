La respuesta de la NASA a Kim Kardashian tras cuestionar la veracidad de la histórica llegada a la Luna en 1969

La estrella estadounidense de telerrealidad Kim Kardashian dijo dudar de la veracidad de la misión de la NASA a la Luna. En 1969, lo que llevó al jefe de la agencia espacial a confirmar la expedición histórica, objeto de teorías conspirativas.
“Sí, ya hemos ido a la Luna... ¡seis veces!”, escribió el jueves en X Sean Duffy, administrador interino de la NASA.
En el último episodio de su serie “Las Kardashian”, Kim Kardashian manifestó su escepticismo sobre la misión Apolo 11 de 1969, durante la cual los astronautas estadounidenses Buzz Aldrin y Neil Armstrong dieron los primeros pasos en la superficie lunar.
“Te estoy enviando un millón de artículos con Buzz Aldrin y el otro”, dice Kim Kardashian a su coprotagonista, Sarah Paulson, en el programa. Luego lee una cita que atribuye a Aldrin, respondiendo a una pregunta sobre el momento más aterrador de la expedición.