x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Natalia Lafourcade anunció concierto en Colombia: fechas, boletería y más detalles

La última vez que la cantante mexicana se presentó en Colombia fue en 2023, cuando visitó Bogotá durante su gira De todas las flores.

  • Natalia Lafourcade tiene ocho nominaciones a los Latin Grammy 2025. FOTO Cortesía Camila Díaz / Colprensa
    Natalia Lafourcade tiene ocho nominaciones a los Latin Grammy 2025. FOTO Cortesía Camila Díaz / Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La cantante mexicana anunció su regreso a Colombia en el marco de su gira Cancionera Tour. Lafourcade es una de las artistas nominadas a los Latin Grammy 2025, donde está compitiendo en ocho categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Pop Tradicional.

Lea: En video: así fue la presentación de Blessd en la apertura de la alfombra roja del Balón de Oro

Tanto las nominaciones como su actual gira mundial tienen como fin la promoción de su último trabajo musical. El disco tiene 14 canciones y colaboraciones con artistas latinoamericanos como El David Aguilar, Israel Fernández y los Hermanos Gutiérrez.

Con Cancionera Tour, Lafourcade recorrerá Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, donde una de las ciudades que visitará será Bogotá. La cantante mexicana se presentará el próximo 15 de mayo de 2026 en el Movistar Arena con una puesta en escena memorable en el que interpretará algunos de sus éxitos más reconocidos.

“Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, expresó la artista.

El tour inició en abril de 2025 con 13 shows con boletería agotada en México, y también ha marcado récords en ventas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto ratifica a Lafourcade como una de las cantantes latinas más influyentes de la industria: actualmente, es la artista de la región más galardonada en los Latin Grammy, con 18 gramófonos.

Las entradas para su concierto en Colombia estarán disponibles en Tu Boleta. El 22 de septiembre inició la preventa para clientes Movistar, la cual va hasta el 24 de septiembre a las 10:59 a.m. Este 23, a las 11:00 a.m., arranca la venta para aquellos que cuenten con el código de fans. Finalmente, la destinada para público en general será el 24 de septiembre a las 11:00 a.m.

El precio de las boletas está entre 199.000 pesos hasta 499.000 pesos sin servicio incluido. La última vez que la mexicana se presentó en Colombia fue en 2023, en su gira De todas las flores, la cual también llegó a Bogotá.

Siga leyendo: Proyecto de ley Patricia Teherán, la iniciativa que busca más espacios para las mujeres en el vallenato

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida