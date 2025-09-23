Natalia Lafourcade anunció concierto en Colombia: fechas, boletería y más detalles

La cantante mexicana anunció su regreso a Colombia en el marco de su gira Cancionera Tour. Lafourcade es una de las artistas nominadas a los Latin Grammy 2025, donde está compitiendo en ocho categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Pop Tradicional.

Tanto las nominaciones como su actual gira mundial tienen como fin la promoción de su último trabajo musical. El disco tiene 14 canciones y colaboraciones con artistas latinoamericanos como El David Aguilar, Israel Fernández y los Hermanos Gutiérrez.

Con Cancionera Tour, Lafourcade recorrerá Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, donde una de las ciudades que visitará será Bogotá. La cantante mexicana se presentará el próximo 15 de mayo de 2026 en el Movistar Arena con una puesta en escena memorable en el que interpretará algunos de sus éxitos más reconocidos.

“Hace tiempo que vengo soñando con volver al escenario de una manera distinta, más cercana con mi público. Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación. En mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, expresó la artista.