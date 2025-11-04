Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan más exigente del mundo

La perseverancia no conoce de edades. Natalie Grabow, una ingeniera de software jubilada y abuela residente en Nueva Jersey, se convirtió en la mujer de mayor edad en completar el exigente Campeonato Mundial IronMan en Hawái, un logro conquistado a sus 80 años. Le puede interesar: “Estoy acostumbrado a que me pinten peor de lo que soy”: Jhon Jáder Durán tras volver al gol y responder a las críticas Su lema es tan simple a pesar la hazaña monumental: “Sigue adelante”. El IronMan es considerado el triatlón de larga distancia más duro del planeta, exigiendo a los competidores completar 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.2 kilómetros de carrera a pie (un maratón completo). “Me encanta el desafío”, declaró Grabow al Servicio Mundial de la BBC. La motivación de ella es clara: “Mientras tengas la capacidad física para hacerlo... Esa es la razón por la que todos participan: por el desafío y la sensación posterior de logro, de haber superado un gran reto. Creo que es un gran estímulo para la confianza en uno mismo”.

Natalie Grabow llegando a la meta. FOTO: Getty

Una marca histórica en Kona: la natación, lo último aprendido

Grabow fue una de las 1.600 competidoras en la icónica carrera de Hawái, reconocida por sus largos ascensos y los fuertes vientos cruzados. Logró finalizar su undécimo IronMan en 16 horas y 45 minutos, con tan solo 15 minutos de margen respecto al límite oficial de 17 horas. Sesenta participantes no lograron terminar la prueba. “Me sentí muy bien corriendo, así que fue una sensación muy agradable y me dio la confianza de que no tendría problemas para completar el IronMan”, comentó sobre la última etapa. La atleta comenzó a correr a los 40 años, pero lo hizo sin saber nadar. En sus inicios en los triatlones, en su versión sprint (la más corta), tuvo que pedirle a una de sus hijas que hiciera la etapa de natación por ella. Sin embargo, su pasión por la prueba la llevó a tomar una decisión radical: aprendió a nadar a los 59 años para poder participar en competencias de mayor envergadura.

Caída final entre aplausos y un abrazo mundial