Tragedia en Urabá: niña de 4 años y una mujer murieron en naufragio de embarcación con 50 pasajeros

Una embarcación que cubría la ruta Acandí–Turbo naufragó este sábado en aguas del golfo de Urabá, dejando dos víctimas confirmadas y un hombre desaparecido. De acuerdo con información preliminar y con el comunicado oficial de la Alcaldía de Acandí (Chocó), el siniestro ocurrió en horas de la mañana, cuando la lancha —identificada como La Consentida, adscrita a una transportadora marítima de la zona— impactó un tronco a la altura del sector Yerbasal. Lea también: Embarcación de la Armada embistió una lancha de pescadores donde iba un menor de edad que sigue desaparecido Según versiones de testigos citadas por Urabá Noticias, el motorista no alcanzó a advertir el obstáculo flotante, lo que provocó el volcamiento de la embarcación. La emergencia activó de inmediato labores de rescate por parte de pescadores, lancheros y otras embarcaciones que transitaban por el sector, quienes lograron evacuar con vida a la mayoría de ocupantes.

La Alcaldía de Acandí confirmó que 49 personas fueron rescatadas y trasladadas al muelle turístico de Turbo, lamentó profundamente el hecho y señaló: “Gracias a la rápida reacción de pescadores, lancheros de la zona y a las labores de búsqueda y rescate de las autoridades, se logró evacuar con vida a 49 personas, quienes fueron trasladadas al muelle turístico de Turbo”. La entidad también señaló la identidad de dos de las víctimas recuperadas por los equipos de búsqueda: Cenaida Palacios, adulta, y Hillary Támara, una niña de 4 años. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Cenaida Palacios, adulta, y Hillary Támara, de 4 años, cuyos cuerpos fueron hallados por otra embarcación y posteriormente inspeccionados por la Policía en el muelle Pisisi”, indicó la Alcaldía.

La Alcaldía de Acandí confirmó el naufragio y la identidad de las dos víctimas en un comunicado oficial (en la imagen). FOTO pantallazo comunicado Alcaldía de Acandí

por otro lado, un tercer tripulante, un hombre que también viajaba en la embarcación, continúa desaparecido. Las labores de búsqueda avanzan en coordinación con las autoridades marítimas y organismos de socorro de la región. Asimismo, transportadores han advertido que el área donde ocurrió el siniestro presenta riesgos constantes para la navegación debido a la presencia de troncos y material vegetal procedente del río Atrato.

El comunicado municipal expresó condolencias a las familias afectadas y a la comunidad educativa de Acandí, donde una de las víctimas había participado en actividades institucionales el día anterior: “Como administración municipal, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de Cenaida Palacios y de la pequeña Hillary. Acompañamos su dolor y nos solidarizamos con toda la comunidad estudiantil, padres de familia y familias afectadas por este lamentable suceso”. Le puede interesar: Luto en el Urabá antioqueño: encuentran sin vida a joven desaparecido tras ser embestido por una embarcación de la Armada Por último, las autoridades marítimas recomendaron a las embarcaciones transitar con extrema precaución en el sector Yerbasal y estar atentas a las condiciones del mar y a los elementos flotantes que representan riesgo para las rutas entre Acandí y Turbo. Preguntas sobre este artículo:

Una embarcación que viajaba de Acandí a Turbo naufragó tras impactar un tronco en el sector Yerbasal, dejando dos personas muertas y un desaparecido.

¿Cuántos pasajeros iban en la embarcación que naufragó?

Según autoridades locales, el navío transportaba cerca de 50 personas (49 fueron rescatadas con vida).

¿Quiénes son las víctimas confirmadas del naufragio?