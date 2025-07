Bukele niega que avioneta con droga saliera de El Salvador y exige rectificación de México

Según Bukele, la alerta fue emitida a la 1:00 p. m. del 3 de julio por Costa Rica, que detectó una traza sospechosa e informó a la red regional APAN. Dicha aeronave habría entrado brevemente al espacio costarricense, sin pasar por El Salvador, y luego habría salido hacia el Pacífico. La versión fue respaldada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de EE. UU. (JIATFS), que monitorea vuelos ilícitos en la región.

Además, el mandatario salvadoreño detalló que los tres detenidos en México son mexicanos y acusó al Gobierno vecino de intentar vincular a su país sin fundamento, “El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico (...) No permitiremos que nos involucren en operaciones que no nos pertenecen”, afirmó.