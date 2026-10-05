James, Cuadrado y Quintero: los millonarios negocios con los que también “juegan” fuera de la cancha

El mes de septiembre estuvo marcado por la noticia sobre el regreso de grandes figuras del fútbol colombiano al país, las cuales movieron registradoras en cuanto a ventas de camisetas, interacciones en redes sociales y taquillas. Pero también dejan a entrever el músculo empresarial que algunos de estos jugadores han construido mientras desarrollaban sus carreras en el exterior. James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero son tres ejemplos de deportistas que convirtieron parte de la exposición y los ingresos obtenidos durante sus carreras deportivas en negocios que van desde el café y los restaurantes hasta la ropa, el calzado, las barberías y los proyectos inmobiliarios. Los tres tienen además una particularidad, puesto que regresaron o se encuentran vinculados nuevamente al fútbol profesional colombiano. James fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional, con contrato hasta junio de 2027; Cuadrado llegó a Millonarios después de 17 años de trayectoria internacional, mientras que Quintero se incorporó al Independiente Medellín, tras su paso por Racing y River del balompié argentino. Más allá de lo que puedan aportar dentro de la cancha, sus historias empresariales muestran cómo el fútbol también puede convertirse en una plataforma para construir patrimonio en otros sectores. Le puede interesar: James Rodríguez llega a Nacional tras construir una marca de US$80 millones dentro y fuera de las canchas

James Rodríguez: café, restaurantes y una marca que va más allá del fútbol

James Rodríguez ha convertido su imagen en uno de los principales activos de su actividad empresarial. El jugador, de 35 años, ha incursionado en diferentes negocios, pero uno de los sectores en los que más ha insistido es el de alimentos y bebidas. Su relación con Dos Molinos comenzó en 2017, cuando adquirió una franquicia, y posteriormente pasó a controlar la totalidad de la compañía en 2022. La cadena llegó a tener cinco establecimientos y, según reportes de 2023, había registrado ingresos por $2.400 millones y vendido más de un millón de unidades durante su primer año. El café también dio origen a una marca propia: 10 Coffee, también conocida como 10 Gold Coffee. Esta línea se comercializa a través de Dos Molinos y recientemente tuvo una alianza con Juan Valdez, con una edición especial distribuida en Colombia, Estados Unidos y México bajo la campaña “El 10 se prepara con Juan Valdez”. La gastronomía es otro de los frentes empresariales del futbolista. Su nombre está vinculado con proyectos como Arrogante y Grupo Salvaje, que han ampliado su presencia empresarial más allá del café. A este portafolio se suman bebidas funcionales, aguas y energizantes, suplementos deportivos y la tienda de artículos deportivos LF10, creada junto con Radamel Falcao García y Luis Díaz en Bogotá. También aparecen inversiones en finca raíz, producción de arroz y ganadería. En términos patrimoniales, estimaciones de Celebrity Net Worth sitúan la riqueza neta de James alrededor de US$80 millones, aunque se trata de una estimación de una fuente privada y no de una cifra financiera divulgada por el jugador. Ese patrimonio contrasta con su actual valor de mercado como futbolista. Estimaciones de portales especializados como Transfermarkt lo ubican alrededor de US$1 millón a US$2 millones, una diferencia que muestra cómo la marca personal de James tiene hoy un peso económico que va mucho más allá de su cotización deportiva. Lea más: Hoteles, tecnología y bienes raíces: los futbolistas del Mundial acumulan fortunas de hasta US$1.200 millones

Cuadrado: tenis, ropa y una apuesta de US$43 millones

Juan Guillermo Cuadrado también convirtió su paso por Europa en una plataforma para desarrollar negocios. Una de sus apuestas más visibles es Cuadrado Store, marca de ropa con producción colombiana y prendas para hombres y mujeres. La fabricación se realiza en Medellín y el propio futbolista ha participado como imagen y modelo de las colecciones. En 2024, el negocio dio un paso adicional con la alianza con la empresa caleña Quest para desarrollar 95JC, una línea de tenis casuales vinculada directamente con la identidad del futbolista. El lanzamiento tuvo una respuesta importante: la marca vendió 1.000 pares durante su primera semana y superó los 7.000 pares durante 2024. Otros reportes ubican en más de $1.000 millones la facturación alcanzada durante sus primeros meses en el mercado. La expansión del negocio contempla además mercados internacionales, entre ellos México. Pero la principal apuesta empresarial conocida de Cuadrado está lejos de los zapatos. El futbolista participa junto con Yerry Mina y Jefferson Lerma en Guatapé Plaza, un complejo comercial y turístico ubicado en Antioquia. El proyecto inicialmente fue presentado con inversiones de más de US$17 millones, pero su escala aumentó durante el desarrollo. Cuando el complejo fue inaugurado en julio de 2026, la inversión estimada llegó a US$43 millones, de acuerdo con los reportes sobre el proyecto. El complejo tiene alrededor de 14.000 metros cuadrados y contempla una actividad comercial y turística que busca aprovechar el flujo de visitantes de Guatapé y sus alrededores. La dimensión del proyecto ayuda a entender que la actividad empresarial de Cuadrado no se limita a utilizar su imagen para vender productos: también participa en inversiones de mayor escala. Conozca también: Mundial 2026 disparó negocio de colaboración entre marcas y futbolistas colombianos Su patrimonio ha sido estimado por distintos medios en más de US$40 millones, aunque, al igual que en el caso de James, estas cifras deben entenderse como estimaciones y no como estados financieros publicados por el jugador. En contraste, su valor actual de mercado como futbolista se encuentra muy por debajo de esa cifra. Las estimaciones de Transfermarkt lo ubican entre US$500.000 y US$1,1 millones, en buena medida por sus 38 años y la poca continuidad que tuvo en su última etapa en Italia. Durante su carrera, sin embargo, Cuadrado estuvo involucrado en transferencias por más de 75 millones de euros entre clubes como Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán y Atalanta.

Quintero: restaurante, barbería y moda

Juan Fernando Quintero siguió una ruta empresarial diferente, con negocios más concentrados en Medellín y el Valle de Aburrá. El volante paisa, que en su momento llegó a tasarse en unos US$17 millones, es propietario de Rúnico, restaurante ubicado en Medellín y desarrollado junto con el Grupo Empresarial Junín. La inversión reportada para poner en marcha el establecimiento fue de $3.000 millones. La carta tiene platos fuertes desde aproximadamente $55.000 y algunas preparaciones alcanzan los $135.000, mientras que determinados productos de la oferta de bebidas llegan a valores considerablemente superiores. Quintero también incursionó en el sector de la belleza con Kingtero, una barbería ubicada en Sabaneta que abrió sus puertas en 2021 y cuyo nombre combina el término “king” —rey, en inglés— con su apellido. A esto se suma Quintero 10, su marca de ropa dirigida a hombres, mujeres y niños, aunque con especial énfasis en la moda masculina. Los precios de las prendas reportados para la marca van aproximadamente desde $40.000 hasta $450.000, dependiendo del producto. Su actividad empresarial también alcanzó el sector tecnológico. Quintero fue embajador de KII Global, una compañía vinculada con tecnología blockchain, con la que desarrolló la campaña “Kiintero”. El jugador, que ahora regresó al fútbol colombiano con Independiente Medellín, también ha mantenido una relación cercana con la música. Su vínculo con artistas como Maluma lo llevó a participar en diferentes proyectos y canciones, entre ellas colaboraciones con Rayo & Toby, Luigi 21+ y Ryan Castro. Con este último participó en “El ritmo que nos une”, canción asociada a la Selección Colombia durante la Copa América 2024. En el terreno estrictamente deportivo, Quintero tiene actualmente un valor de mercado estimado en alrededor de US$2,6 millones, según Transfermarkt. Así las cosas, los tres futbolistas nacionales han construido durante años una marca personal asociada al fútbol, pero esa exposición les permitió entrar en mercados en los que sus ingresos ya no dependen exclusivamente de un contrato con un club. Por eso, el regreso de estas figuras al fútbol profesional colombiano tiene una dimensión que va más allá de los 90 minutos. Su llegada vuelve a poner en circulación nombres con millones de seguidores, reconocimiento internacional y marcas personales que también tienen valor comercial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: