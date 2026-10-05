James, Cuadrado y Quintero: los millonarios negocios con los que también “juegan” fuera de la cancha

El mes de septiembre estuvo marcado por la noticia sobre el regreso de grandes figuras del fútbol colombiano al país, las cuales movieron registradoras en cuanto a ventas de camisetas, interacciones en redes sociales y taquillas.
Pero también dejan a entrever el músculo empresarial que algunos de estos jugadores han construido mientras desarrollaban sus carreras en el exterior.
James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero son tres ejemplos de deportistas que convirtieron parte de la exposición y los ingresos obtenidos durante sus carreras deportivas en negocios que van desde el café y los restaurantes hasta la ropa, el calzado, las barberías y los proyectos inmobiliarios.
Los tres tienen además una particularidad, puesto que regresaron o se encuentran vinculados nuevamente al fútbol profesional colombiano. James fue anunciado como nuevo jugador de Atlético Nacional, con contrato hasta junio de 2027; Cuadrado llegó a Millonarios después de 17 años de trayectoria internacional, mientras que Quintero se incorporó al Independiente Medellín, tras su paso por Racing y River del balompié argentino.
Más allá de lo que puedan aportar dentro de la cancha, sus historias empresariales muestran cómo el fútbol también puede convertirse en una plataforma para construir patrimonio en otros sectores.
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