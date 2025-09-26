Néiser Villarreal, el goleador que lidera la artillería colombiana en el Mundial de Sub 20 de Chile

La Selección Colombia Sub-20, tercera en el pasado Sudamericano, ya se encuentra en Chile a la espera de su debut en el Mundial FIFA, este lunes 29 de septiembre ante Arabia Saudita, con la ilusión de ser protagonista.
Así lo expresó el técnico César Torres en rueda de prensa, donde confirmó que el grupo está muy optimista y se ha comprometido con dar el máximo. Los 21 jugadores elegidos tienen experiencia en el Torneo de Ascenso, en la Liga o en el exterior, algo que los hace sentir fuertes para lo que se viene en la competencia.