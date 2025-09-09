Redes sociales volvieron a funcionar en Nepal después de asonadas, matanzas e incendios

El gobierno de Nepal levantó este martes el bloqueo que impuso a las redes sociales, un día después de que al menos 19 personas murieran en protestas que exigían el fin de las restricciones y un combate frontal contra la corrupción.
Todas las principales plataformas sociales volvieron a funcionar en ese país del Himalaya, constató una periodista de la AFP en Katmandú.
Medios locales citaron al ministro de Comunicaciones nepalí, Prithvi Subba Gurung, diciendo que el gobierno había retirado la prohibición tras una reunión de emergencia del gabinete.
El bloqueo afectaba a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se habían registrado ante las autoridades en el plazo establecido.