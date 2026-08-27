“Ahora podrá pagar a cuotas”: Nequi lleva sus créditos a los datáfonos de Redeban

Nequi y Redeban anunciaron en la Convención Bancaria una alianza para cambiar la forma en que millones de colombianos pueden utilizar el crédito al momento de hacer una compra. La propuesta permitirá que las personas que tengan un crédito preaprobado con Nequi puedan solicitarlo directamente desde la aplicación y utilizarlo para pagar en comercios físicos que cuenten con datáfonos de Redeban.
La iniciativa comenzará con un despliegue gradual y posteriormente se ampliará a más establecimientos. El fin de esta alianza es llevar al mundo físico una alternativa que Nequi ya ofrece para compras digitales, utilizar un crédito preaprobado como medio de pago.
“El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita”, afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.
Según Nequi, más de 1 millón de personas ya tienen uno o más créditos activos con la compañía y cerca de 40% o 45% de quienes han accedido a crédito con Nequi no habían tenido antes una experiencia de crédito formal.
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