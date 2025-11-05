Nequi estrena “Giros a un Link” para recibir dinero desde Estados Unidos; así lo puede hacer fácil y sin enredos

La plataforma financiera digital Nequi, línea de negocio de Bancolombia, anunció el lanzamiento de “Giros a un Link”, una funcionalidad 100% digital que permitirá a los colombianos recibir plata desde Estados Unidos de manera fácil, rápida y sin papeleos.
La herramienta, desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa, estará disponible desde noviembre y busca fortalecer la oferta de servicios internacionales de Nequi, que ya incluye opciones como remesas, PayPal y Payoneer.
Según la compañía, el objetivo es ofrecer una alternativa segura y legal para quienes reciben dinero del exterior, bien sea por trabajo remoto, ventas digitales o apoyo familiar, simplificando procesos y eliminando intermediarios.
Entérese: Remesas en Colombia: un ingreso que crece entre la precariedad y las trabas migratorias