Nequi se independiza de Bancolombia y alcanza punto de equilibrio: así operará como compañía de financiamiento en Colombia

Un paso histórico dio Nequi, la popular billetera digital de los colombianos, tras recibir de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la autorización para funcionar y desarrollar actividades propias de una compañía de financiamiento.

Aunque este cambio le da mayor independencia operativa frente a Bancolombia, la aplicación seguirá bajo la sombrilla del Grupo Cibest, conglomerado financiero al que pertenece el holding.

Nequi empezará a operar formalmente bajo esta nueva figura una vez complete los trámites finales exigidos por la Superfinanciera.

En palabras sencillas, Nequi se convierte en una entidad financiera con reglas propias, capaz de ofrecer crédito, ahorro y otros servicios bajo supervisión directa, sin perder la conexión con su casa matriz.

En desarrollo...