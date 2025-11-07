x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nequi se independiza de Bancolombia y alcanza punto de equilibrio: así operará como compañía de financiamiento en Colombia

La Superfinanciera autorizó a Nequi a operar como compañía de financiamiento, marcando su independencia de Bancolombia y su primer punto de equilibrio.

  • Andrés Vásquez, CEO de Nequi. FOTO: Cortesía Nequi.
    Andrés Vásquez, CEO de Nequi. FOTO: Cortesía Nequi.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 26 minutos
bookmark

Un paso histórico dio Nequi, la popular billetera digital de los colombianos, tras recibir de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la autorización para funcionar y desarrollar actividades propias de una compañía de financiamiento.

Aunque este cambio le da mayor independencia operativa frente a Bancolombia, la aplicación seguirá bajo la sombrilla del Grupo Cibest, conglomerado financiero al que pertenece el holding.

Nequi empezará a operar formalmente bajo esta nueva figura una vez complete los trámites finales exigidos por la Superfinanciera.

En palabras sencillas, Nequi se convierte en una entidad financiera con reglas propias, capaz de ofrecer crédito, ahorro y otros servicios bajo supervisión directa, sin perder la conexión con su casa matriz.

Conozca más: Nequi estrena “Giros a un Link” para recibir dinero desde Estados Unidos; así lo puede hacer fácil y sin enredos

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida