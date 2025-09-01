Escándalo: Nestlé despidió a su director general, Laurent Freixe, por tener una relación amorosa “secreta” con una empleada

El gigante suizo de alimentos Nestlé anunció este lunes 1 de septiembre el despido con efecto inmediato de su director general, Laurent Freixe, debido a una “relación amorosa no declarada con una subordinada directa”.

“Era una decisión necesaria. Los valores de Nestlé y una buena gobernanza constituyen los fundamentos sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent por sus años de servicio”, declaró en un comunicado el presidente del consejo de administración, Paul Bulcke.

Le puede interesar: Israel difunde nuevas imágenes del ataque del 7 de octubre: hombre lanzó granada contra niños y un adulto en una habitación

El francés Laurent Freixe había sido nombrado director general en septiembre de 2024 de este grupo propietario de más de 2000 marcas, entre ellas las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat.