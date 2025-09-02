Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

Nestlé, compañía global de alimentos y bebidas con más de 328.000 empleados, ofrecerá más de 9.000 vacantes a jóvenes en Colombia durante la Feria Laboral Virtual, que se llevará a cabo entre el 5 y 7 de septiembre con el apoyo de LinkedIn y más de 100 empresas de la región.
La convocatoria también abrirá 11.000 oportunidades de empleo en total para beneficiarios en Chile, Perú y México, en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que tendrá a Colombia como país anfitrión en octubre.
Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos