Néstor Lorenzo no se guardó nada sobre supuesta pelea en el camerino tras empate de Colombia ante Perú: “tanta mala leche”

“ Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mal voluntad y maldad de inventar cosas completamente inexistentes . No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte”, expresó con contundencia.

Las declaraciones del entrenador llegan luego de que el periodista Paolo Arenas publicara en su cuenta de X una supuesta reconstrucción de los hechos en el camerino. Según su versión, Durán habría ingresado al vestuario “insultando y manoteando a sus compañeros”, y posteriormente habría agredido físicamente al entrenador, obligando a James Rodríguez y a Lerma a intervenir. Incluso insinuó que James “cayó al suelo” durante el incidente, mientras Lerma “frenó al 9”.

Ante el revuelo causado por estos rumores, tanto James como Durán también se manifestaron ante los medios para desmentir lo sucedido. El capitán de la Selección fue enfático:

“Es verdad que no estamos en una buena racha, pero yo creo que pasará. Sobre lo que se dijo de Durán, es falso. Todo lo que se ha dicho fuera es falso”.

Durán, por su parte, también desestimó los rumores, negando cualquier enfrentamiento en el vestuario.

“Está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar afuera no me parece que sea lo más adecuado”, declaró el joven delantero, quien también invitó a quienes difundieron estas versiones a retractarse públicamente.

El empate frente a Perú, colero de las Eliminatorias Sudamericanas, dejó un sabor amargo y profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo. Con este resultado, Colombia llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar y, aunque se mantiene en el sexto lugar con 21 puntos, está a solo tres unidades de caer a la zona de repechaje.

La falta de gol, las imprecisiones en el último tercio del campo y la escasa generación de juego ofensivo fueron evidentes ante un Perú que se replegó bien, pero no mostró grandes virtudes. “Nos faltó precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más”, reconoció Lorenzo.

Con este panorama, el próximo partido contra Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, será clave. Colombia deberá al menos sumar para no comprometer su clasificación directa al Mundial de 2026, especialmente considerando que selecciones como Venezuela vienen recortando terreno en la tabla.

En medio de los cuestionamientos deportivos y los rumores extra cancha, Lorenzo cerró su intervención con una reflexión sobre el daño que pueden causar las noticias falsas:

“Cuando me dijeron lo que pasó, que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros; barbaridades. No inventen en redes. Está todo entero, en grupo, en el plantel, en todo”.

La Selección buscará ahora enfocarse en lo deportivo, limpiar el ambiente interno y corregir el rumbo en las Eliminatorias, con la esperanza de volver al Mundial tras la ausencia en Qatar 2022.