Se acabó la paz en Medio Oriente: por orden de Netanyahu ya hay bombardeos y ataques aéreos en Gaza

El primer ministro israelí acusa a Hamás de violar el cese al fuego al no entregar el cuerpo de los rehenes fallecidos. La Defensa Civil de Gaza ya dio parte sobre los primeros muertos y heridos por los bombardeos de Israel

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Hamás de violar el cese al fuego gestionado por Estados Unidos. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el martes al ejército realizar intensos ataques en la Franja de Gaza, después de acusar a Hamás de violar el alto el fuego negociado por Estados Unidos. La Defensa Civil de Gaza informó que Israel lanzó al menos tres bombardeos contra el territorio palestino poco después de la orden del líder de Israel, dejando hasta el momento dos muertos y cuatro heridos.

Minutos después, Hamás dijo que retrasaría la entrega de los restos de otro rehén según los términos del acuerdo de tregua, debido a lo que llamó “violaciones” de la tregua por parte de Israel.

Lea también: Marco Rubio promete que EE. UU. no parará hasta recuperar los restos de los rehenes de Hamás

“Tras las consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares llevar a cabo de inmediato ataques poderosos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

El grupo militante palestino había dicho anteriormente que entregaría otro cuerpo de rehén más tarde el martes en medio de la creciente presión israelí después de devolver solo los restos parciales de un cautivo previamente recuperado.

“La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos a pesar del acuerdo de alto el fuego”, declaró a AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

“Aplazaremos la entrega prevista para hoy debido a las violaciones de la ocupación”, afirmó, por otra parte, el brazo armado de Hamás en un comunicado, añadiendo que cualquier “escalada israelí obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos”.

En imágenes de AFP, se ve a varios combatientes de Hamás enmascarados saliendo de un túnel con un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico blanca, que se cree que es el de un rehén que Hamás había planeado entregar el martes.

Detrás de ellos se esconde una multitud de hombres y niños, algunos de ellos levantando sus teléfonos móviles para capturar el momento.

Hamás entregó el lunes por la noche lo que dijo era el decimosexto de los 28 cuerpos de rehenes que había acordado devolver bajo el acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre.

Pero el examen forense israelí determinó que, de hecho, Hamás había entregado restos parciales de un rehén cuyo cuerpo ya había sido devuelto a Israel hacía unos dos años, según la oficina de Netanyahu.

Al devolver solo los restos parciales de un cautivo ya repatriado, la oficina de Netanyahu y un grupo de campaña que representa a las familias de los rehenes acusaron a Hamás de violar el alto el fuego.

La oficina de Netanyahu denunció una “clara violación del acuerdo” después de que los procedimientos de identificación revelaran que los últimos restos pertenecían “al rehén caído Ofir Tzarfati, que había sido devuelto de la Franja de Gaza en una operación militar hace unos dos años”.

La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo a los periodistas que “en términos de consecuencias para Hamás, nada está descartado en este momento, pero todo esto se está coordinando plenamente con Estados Unidos, con el presidente (estadounidense) Donald Trump y su equipo”.

Bedrosian también acusó a Hamás de organizar el descubrimiento de los restos de Tzarfati.

“Puedo confirmarles hoy que Hamás cavó ayer un hoyo en el suelo, colocó dentro los restos parciales de Ofir, lo cubrió con tierra y lo entregó a la Cruz Roja”, dijo.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas instó al gobierno a tomar medidas.

“A la luz de la grave violación del acuerdo por parte de Hamás anoche... el gobierno israelí no puede ni debe ignorar esto, y debe actuar con decisión contra estas violaciones”, dijo el foro, acusando a Hamás de conocer la ubicación de los rehenes desaparecidos.

Siga leyendo: Israel denunció que un cadáver entregado por Hamás no corresponde a ningún rehén: así va el acuerdo de alto el fuego en Gaza

