Se acabó la paz en Medio Oriente: por orden de Netanyahu ya hay bombardeos y ataques aéreos en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el martes al ejército realizar intensos ataques en la Franja de Gaza, después de acusar a Hamás de violar el alto el fuego negociado por Estados Unidos. La Defensa Civil de Gaza informó que Israel lanzó al menos tres bombardeos contra el territorio palestino poco después de la orden del líder de Israel, dejando hasta el momento dos muertos y cuatro heridos.

Minutos después, Hamás dijo que retrasaría la entrega de los restos de otro rehén según los términos del acuerdo de tregua, debido a lo que llamó “violaciones” de la tregua por parte de Israel.

“Tras las consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares llevar a cabo de inmediato ataques poderosos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

El grupo militante palestino había dicho anteriormente que entregaría otro cuerpo de rehén más tarde el martes en medio de la creciente presión israelí después de devolver solo los restos parciales de un cautivo previamente recuperado.

“La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos a pesar del acuerdo de alto el fuego”, declaró a AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

“Aplazaremos la entrega prevista para hoy debido a las violaciones de la ocupación”, afirmó, por otra parte, el brazo armado de Hamás en un comunicado, añadiendo que cualquier “escalada israelí obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos”.

En imágenes de AFP, se ve a varios combatientes de Hamás enmascarados saliendo de un túnel con un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico blanca, que se cree que es el de un rehén que Hamás había planeado entregar el martes.

Detrás de ellos se esconde una multitud de hombres y niños, algunos de ellos levantando sus teléfonos móviles para capturar el momento.