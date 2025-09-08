Tras ataque de palestinos en Jerusalén, Netanyahu lanzó ultimátum a la población de Ciudad de Gaza: “¡Están advertidos, salgan ahora!”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio un ultimátum este lunes a la población de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su ejército intensifica su ofensiva. El mensaje fue claro: “¡Están advertidos! ¡Salgan ahora!”.
El anuncio llegó horas después de que hombres armados palestinos llevaran a cabo uno de los ataques más mortíferos cometidos en Jerusalén desde que empezó la guerra, hace casi dos años.
Dos palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses de Jerusalén Este, un sector de la Ciudad Santa ocupado y anexionado por Israel, y mataron a seis personas, antes de ser abatidos.