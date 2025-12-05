¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones

Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares (más de 313,9 billones de pesos colombianos), anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto. Con la operación, la plataforma de streaming se hará con un inmenso catálogo de películas y con la aplicación HBO Max.

Le puede interesar: Estado de fuga 1986, la serie inspirada en la Masacre de Pozzetto, ya está disponible en Netflix

Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019. La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda. Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto. “El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”, dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

En junio, Warner anunció su intención de separar sus sectores de streaming y estudios de cine en dos empresas distintas cotizadas en la Bolsa. “Esta separación debería completarse en el tercer trimestre de 2026, antes de la finalización de esta transacción”, señala el comunicado.

Desde hace décadas, el estudio ha producido clásicos del cine como Casablanca y Citizen Kane, pero también éxitos más recientes como las series Juego de Tronos y Los Soprano o las películas de Harry Potter.