Netflix presenta Momentos, su nueva función: así puede compartir las escenas de sus películas y series favoritas

Este miércoles, la plataforma de streaming dio a conocer Momentos, su nueva herramienta que permite a los usuarios guardar y compartir los mejores fragmentos de sus producciones favoritas.

El lanzamiento de esta mejora, que coincidió con el estreno de la segunda parte de la nueva entrega de la serie Merlina, ya está disponible en dispositivos móviles, para que cualquier persona que vea Netflix desde su celular tenga acceso a esta novedad.

Como explicó la aplicación en un comunicado, Momentos nació al observar la necesidad de los usuarios de repetir constantemente escenas de series y películas. Un ejemplo de ello son aquellas que se han hecho virales en redes sociales e incluso han pasado a convertirse en memes usados para hablar de situaciones del día a día.