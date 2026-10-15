Netflix recortará 1.000 puestos mientras enfrenta estancamiento de audiencia y más competencia

Netflix reducirá cerca del 6% de su plantilla mundial, unos 1.000 puestos de trabajo, en la mayor ronda de despidos de la compañía desde 2022. La decisión se produce mientras la plataforma enfrenta un crecimiento más lento, una mayor competencia por la atención de los usuarios y cuestionamientos sobre su capacidad para mantener el ritmo de expansión. La medida fue comunicada el miércoles por los codirectores ejecutivos de la compañía, Greg Peters y Ted Sarandos, en un mensaje enviado a los empleados, según reportaron The Wall Street Journal y CNBC. Los recortes se concentrarían principalmente en las áreas de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos. En el comunicado, los directivos señalaron que la compañía debe priorizar sus recursos para cumplir su objetivo de entretener al público y continuar desarrollando el negocio. También aseguraron que Netflix mantendrá sus inversiones en áreas que considera estratégicas para mejorar el servicio e impulsar la innovación. A finales de 2025, la plataforma contaba con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo. De concretarse la reducción anunciada, la compañía eliminaría aproximadamente una de cada 17 posiciones de su plantilla. Le puede interesar: Netflix transmitirá los 104 partidos del Mundial 2030 en España

Competencia y crecimiento bajo presión

Los despidos se producen en un momento en que Netflix busca sostener su expansión en un mercado de entretenimiento digital cada vez más competido. Aunque continúa siendo una de las principales plataformas de streaming del mundo, el tiempo que los usuarios dedican a sus contenidos muestra señales de estancamiento, mientras los analistas han expresado preocupación por la capacidad de la empresa para mantener su oferta de producciones exitosas. De acuerdo con los datos recogidos en los reportes sobre la compañía, la interacción de los usuarios creció apenas 2% en el último periodo analizado. A esto se suma un desempeño menos favorable en los premios Emmy, donde Netflix obtuvo su menor número de galardones en una década. La empresa también ha buscado ampliar sus fuentes de ingresos más allá de las suscripciones, mediante la publicidad, las transmisiones en directo y los videojuegos. Entre sus apuestas recientes figura la adquisición de los derechos exclusivos para retransmitir el Mundial de Fútbol de 2030 en España y Andorra. En paralelo, la compañía atraviesa una etapa de cambios estratégicos después de que su intento de adquirir Warner Bros. Discovery no prosperara. Paramount Skydance terminó cerrando esa operación a comienzos de octubre por cerca de US$110.000 millones, con lo que incorporó los estudios y activos de la compañía a su negocio de entretenimiento. El desenlace dejó a Netflix sin el catálogo y los activos de producción que buscaba incorporar mediante esa compra. La operación también puso de relieve la competencia por consolidar bibliotecas de contenidos y fortalecer la posición de las empresas en el mercado audiovisual. Lea más: Netflix dona $600 millones al sector audiovisual afectado por el terremoto en Colombia

Ganancias millonarias, pero con factores extraordinarios

Pese a las dificultades para mantener el ritmo de crecimiento, Netflix registró un beneficio neto de US$5.283 millones en el primer trimestre de 2026, un aumento del 83% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, una parte importante de ese resultado estuvo relacionada con una indemnización de US$2.800 millones recibida tras la terminación del acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery. Por esa razón, las cifras deberán analizarse teniendo en cuenta el efecto de ese ingreso extraordinario y el desempeño operativo del negocio. En semanas recientes, Sarandos reconoció que la empresa no estaba creciendo al ritmo esperado. Los próximos resultados trimestrales, previstos para el 20 de octubre, serán una referencia para los inversionistas, que estarán atentos a la evolución de los ingresos, la audiencia y los planes de expansión. Conozca también: Paramount supera último obstáculo para su megafusión con Warner Bros. tras acuerdo con estados de EE. UU. La reestructuración también ocurre después de que Reed Hastings, fundador y presidente de Netflix, anunciara su salida del consejo de administración en abril, efectiva en junio. El movimiento marca otra etapa de transformación para una compañía que pasó de alquilar DVD por correo a operar en más de 190 países y convertirse en uno de los actores centrales del entretenimiento mundial. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: