El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe en el funeral: “Trabajamos muy duro y casi lo logramos; fue un luchador”

El médico Fernando Hakim, neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fue uno de los asistentes al sepelio de Miguel Uribe Turbay, realizado este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada y el Cementerio Central de Bogotá. Durante 64 días, Hakim lideró el equipo que intentó salvar al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, herido de gravedad por dos disparos en la cabeza el pasado 7 de junio.

Al término de la misa, Hakim habló con medios de comunicación y expresó su gratitud y reflexionar sobre los días en que el político permaneció hospitalizado. “Eso fue la voluntad de Dios. Le agradezco a todo el equipo de la Fundación, todos fueron parte de esto. Trabajamos muy duro, hicimos país y casi lo logramos”, dijo, conmovido por el triste final de su paciente.

El especialista destacó que, más allá del desenlace, la experiencia dejó un mensaje claro: “la unión y la fe. Tener fe, creer en Dios, es lo que yo siento y todos sentimos.Creo que estos dos meses fueron un mensaje de que Dios nos bendiga”.