Nevado, el perro de Simón Bolívar

El escritor antioqueño fue elegido como el ganador del galardón entregado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
El tenista colombiano triunfó en su debut en Cincinnati ante Vít Kopriva y se medirá este sábado a la figura italiana.
El único lesionado que se reportó fue el conductor del automotor, quien tuvo contusiones leves.
La capital antioqueña superó a Cartagena, donde el precio promedio de un pollo asado alcanzó los $43.200 el mes pasado.
Los asiáticos tenían pasajes hacia San Andrés. El operativo fue realizado en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.
