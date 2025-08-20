Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, requerido por el caso UNGRD

El Gobierno de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien está imputado en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La solicitud de extradición había sido presentada por el Gobierno colombiano a través de una nota de urgencia, buscando que González respondiera ante la justicia por los delitos relacionados con el desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

La respuesta negativa ya habría sido notificada a la Cancillería colombiana, lo que complica los avances en la investigación y limita las posibilidades de que el exfuncionario enfrente de manera inmediata los cargos que se le imputan en el país.

