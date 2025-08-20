x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, requerido por el caso UNGRD

El exfuncionario fue imputado por corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

  • Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE
    Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE
hace 9 minutos
bookmark

El Gobierno de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien está imputado en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La solicitud de extradición había sido presentada por el Gobierno colombiano a través de una nota de urgencia, buscando que González respondiera ante la justicia por los delitos relacionados con el desfalco de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

La respuesta negativa ya habría sido notificada a la Cancillería colombiana, lo que complica los avances en la investigación y limita las posibilidades de que el exfuncionario enfrente de manera inmediata los cargos que se le imputan en el país.

En desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida