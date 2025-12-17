Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato del director y su esposa

El hijo del aclamado cineasta estadounidense Rob Reiner fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, informó este martes el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo, horas después del hallazgo en una lujosa residencia familiar de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70.

El hijo menor del director podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes. El hecho de que se trate de un asesinato “múltiple” se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

“También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, consideró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson. Se desconoce el motivo por el que el martes fue declarado incapaz de comparecer.