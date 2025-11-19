Nicki Minaj alerta en la ONU sobre la violencia que golpea a los cristianos en Nigeria

Nicki Minaj protagonizó este martes una intervención inesperada en Naciones Unidas al sumarse a un evento sobre libertad religiosa convocado por la misión de Estados Unidos. En el escenario, la artista dirigió un mensaje de alerta sobre lo que calificó como “una amenaza mortal” contra miles de cristianos en Nigeria, y agradeció al presidente Donald Trump “por priorizar este tema” en la agenda internacional.
“Es un honor estar aquí para poner el foco sobre la amenaza letal que enfrentan miles de cristianos en Nigeria”, dijo Minaj al iniciar su discurso. “Quiero agradecer al presidente Trump por priorizar este asunto y por su liderazgo al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos, combatir el extremismo y detener la violencia contra quienes solo quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa”.