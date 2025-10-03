x

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa de universidad colombiana, ¿por qué?

El boricua recibió su diploma en Barranquilla y compartió la felicidad de ser exaltado en el país por un tema que él considera muy importante: la educación.

  • Nicky Jam con su diploma del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la Costa. FOTO cortesia Universidad de la Costa
    Nicky Jam con su diploma del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de la Costa. FOTO cortesia Universidad de la Costa
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 9 minutos
La Universidad de la Costa (CUC), en Barranquilla, le entregó al cantante y reguetonero boricua Nicky Jam el doctorado honoris causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural.

“Desde la CUC celebramos tu historia de perseverancia y resiliencia, ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión”, detallaron desde las redes sociales de esta institución educativa.

En su discurso de aceptación, Nicky Jam dijo sentirse muy orgulloso de recibir ese diploma: “Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos ya no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio difícil y estar para aquí es un honor. He ganado Grammy, diferentes premios y nada más gratificante que esto que estoy recibiendo esta tarde aquí”, dijo.

Recordó, además, que para él la educación es un componente vital en la vida diaria: “Yo he ganado varios premios, pero yo sé que uno de los que mi papá quería ver era esto que tengo aquí en la mano (levantando su diploma), así que muchísimas gracias” y concluyó en sus redes sociales diciendo que este era un honor que recibía con humildad y compromiso. “Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo”.

La Universidad de la Costa celebró este logro del reguetonero: “¡Felicitaciones, Nicky! Tu alma mater se enorgullece de este nuevo logro”.

