Nicky Jam recibió doctorado honoris causa de universidad colombiana, ¿por qué?

La Universidad de la Costa (CUC), en Barranquilla, le entregó al cantante y reguetonero boricua Nicky Jam el doctorado honoris causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural.

“Desde la CUC celebramos tu historia de perseverancia y resiliencia, ejemplo de cómo los sueños se alcanzan con disciplina y pasión”, detallaron desde las redes sociales de esta institución educativa.

En su discurso de aceptación, Nicky Jam dijo sentirse muy orgulloso de recibir ese diploma: “Yo vengo de un barrio donde muchos no terminan la escuela, donde muchos ya no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio difícil y estar para aquí es un honor. He ganado Grammy, diferentes premios y nada más gratificante que esto que estoy recibiendo esta tarde aquí”, dijo.