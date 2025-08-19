x

“Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”: advertencia de congresista de EE. UU. a Maduro tras despliegue de buques

Las tropas estadounidenses ya han movilizado tres buques de guerra cerca a costas venezolanas.

    El senador Giménez ha señalado a Maduro como “el narcotraficante más omnipresente en el hemisferio”. Fotos: Getty Images y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 44 minutos
bookmark

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo, pues en medio de la movilización de buques norteamericanos en el mar Caribe y el anuncio del despliegue de 4,5 milicianos por parte del dictador venezolano Nicolás Maduro, un congresista de Estados Unidos le hizo una advertencia al líder chavista.

Se trata del representante por Florida, Carlos Giménez, quien a través de sus redes sociales hizo señalamientos sobre Maduro y lo que pasará cuando tropas de Estados Unidos estén cerca al país sudamericano.

Lea también: ¿Cuáles son los buques de guerra que Estados Unidos desplegó en el Caribe y qué capacidades tienen?

“¿Que hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? (SIC)”, fue lo que se cuestionó Giménez en su cuenta de X a lo que luego le añadió una irónica sugerencia para el autoproclamado presidente venezolano. “Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes que sea demasiado tarde”, puntualizó.

El mensaje lo publicó el congresista republicano luego de que horas antes utilizara sus redes sociales para calificar al chavista como “el narcotraficante más omnipresente en nuestro hemisferio”. “El régimen de Maduro debe ser aniquilado”, resaltó el parlamentario.

¿Estados Unidos está más cerca de Nicolás Maduro?

Las acciones del gobierno de Donald Trump en contra de Nicolás Maduro se han intensificado en las últimas semanas, esto tras las acusaciones sobre el dictador chavista por ser el presunto líder del Cártel de los soles, organización criminal involucrada en el tráfico de drogas en la región.

Luego de esos señalamientos, el presidente Trump le ordenó a sus fuerzas armadas combatir a todos los carteles latinoamericanos como lo son el Cártel de Sinaloa, la pandilla salvadoreña MS-13, el Tren de Aragua, Cártel de los soles, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

En medio de esa ofensiva contra el lavado de activos y el narcotráfico, Estados Unidos ha subido la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, siendo esta una de las más altas en la historia, pues por Osama Bin Laden, buscado por varios cargos entre los cuales destacan liderar los atentados del 11 de septiembre del 2001, se ofreció 25 millones de dólares.

Adicional a esta oferta de recompensa, el pasado 14 de agosto se conoció que las autoridades estadounidenses le incautaron varias propiedades a Maduro, familiares y cercanos, entre las cuales hay aeronaves, yates, vehículos, joyas e inmuebles en Florida y República Dominicana. Entre todos los bienes suman un valor cerca a los 700 millones de dólares, unos 2,8 billones de pesos colombianos aproximadamente.

En contexto: EE. UU. le quitó a Maduro casas, jets y joyas por 700 millones de dólares

La advertencia de Giménez se suma a la que hizo Bernie Moreno en medio de su visita a Colombia la semana pasada. “No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como EE. UU. los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, expresó el senador republicano desde el décimo Congreso Empresarial Colombiano celebrado en Cartagena.

Ahora el mundo y en especial el continente está a la espera de la llegada de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que podrían estar en costas venezolanas en menos de 36 horas, según lo dio a conocer la agencia Reuters, citando fuentes oficiales y militares.

Sigan leyendo: EE. UU. moviliza tres buques de guerra en operativo antidroga cerca de Venezuela

