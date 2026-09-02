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Nicolás Echavarría será el tercer colombiano en disputar la prestigiosa Presidents Cup en Estados Unidos

El antioqueño se une así a Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz, como los únicos cafeteros en disputar este certamen.

  • El antioqueño Nicolás Echavarría estará en la edición 2026 de la Presidents Cup, el prestigioso torneo de golf que enfrenta al equipo de Estados Unidos con el equipo Internacional. FOTO GETTY
    El antioqueño Nicolás Echavarría estará en la edición 2026 de la Presidents Cup, el prestigioso torneo de golf que enfrenta al equipo de Estados Unidos con el equipo Internacional. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 52 minutos
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El golfista antioqueño Nicolás Echavarría fue elegido para disputar la Presidents Cup, el prestigioso torneo que se disputará en Illinois, del 24 al 27 de septiembre, convirtiéndose en el tercer nacional en estar en esta competencia.

“Me siento muy feliz de haber cumplido este nuevo objetivo; es increíble compartir con un equipo y luchar por un mismo fin. Me he reunido con mis compañeros en un par de ocasiones y la verdad que estoy muy contento por haber sido elegido por el capitán”, aseguró Nicolás.

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Precisamente, el capitán Geoff Ogilvy resaltó el presente del antioqueño. “Nico tiene mucho entusiasmo y muchas ganas de jugar la Presidents. Fue muy bueno verlo ganar este año y jugó bien el último mes; puso nuestro escudo en el protector de pantalla de su teléfono hace dos años y eso es muy emocionante para un capitán, pues demuestra que quería estar en Medinah desde el inicio”.

¿Qué es la Presidente Cup?

La Presidents Cup es una de las grandes competencias por equipos del golf profesional y enfrenta cada dos años a Estados Unidos contra el Equipo Internacional, conformado por jugadores del resto del mundo, con excepción de Europa, cuyos golfistas tienen como principal competencia por equipos frente a los estadounidenses la Ryder Cup.

Durante cuatro días, los equipos se enfrentan bajo diferentes modalidades y, para 2026, la Presidents Cup tendrá como sede el Medinah Country Club, en Illinois, del 24 al 27 de septiembre.

Nicolás será el tercer colombiano en disputar el certamen como jugador, después de Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz. Además, Villegas tendrá nuevamente un papel destacado al integrar el equipo como capitán asistente, acompañando al capitán Geoff Ogilvy en la dirección del Equipo Internacional.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué fechas y dónde se jugará la Presidents Cup 2026?
La competencia se disputará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el Medinah Country Club, ubicado en el estado de Illinois, Estados Unidos.
¿Qué golfistas colombianos han jugado la Presidents Cup en la historia?
Nicolás Echavarría es el tercer colombiano en clasificar como jugador, sumándose a Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz, quienes la disputaron en ediciones anteriores.
¿Cuál es el rol de Camilo Villegas en la Presidents Cup 2026?
Camilo Villegas participará como capitán asistente del Equipo Internacional, apoyando en la dirección del grupo al capitán principal, el australiano Geoff Ogilvy.
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