Video | En “lenguaje tarzaneado”, Maduro le pide a Estados Unidos que detenga despliegue militar: “Yes peace, no crazy war”

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que su homólogo estadounidense, Donald Trump, busca un cambio de régimen en Venezuela para apropiarse del petróleo. "No a la guerra", dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. "No war, no war, no war. Yes peace, yes peace, yes peace. Forever, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war please!... ¡Victory forever!", aseguró.

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería: no guerra, no guerra, no guerra, sí paz, sí paz, sí paz, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro. El término “tarzaneado” se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.