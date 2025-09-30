Abogado de Nicolás Petro envió carta a la fiscal Camargo como dándole órdenes: pide investigar a Lucy Laborde

En medio de recientes decisiones penales y disciplinarias que comprometen a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, su abogado Pedro Carranza envió un duro reclamo a la fiscal Luz Adriana Camargo. Se trata de un documento con múltiples exigencias, reparaciones y críticas, sobre todo a la fiscal que lleva el caso contra Petro Burgos.
El jurista se refirió a las actuaciones de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, a quien señaló de estar generando “cortinas de humo” para encubrir supuestas irregularidades procesales.