Day Vásquez, con ayuda de De la Ossa y en coordinación con Petro (hijo) y un sujeto identificado como Pedro Name organizaban las partidas presupuestales para ejecutar solo el 35% de esos dineros públicos y quedarse con el resto en una repartija de la torta en la que los Petro–Vásquez se quedaban con la tajada más grande.

Pero la plata de estos, uno por 400 millones de pesos de 2021 y otro por 800 millones de pesos de 2022, no iba para los ancianos necesitados de los municipios de Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanalarga.

Pero el meollo de este asunto, por ahora, no es la Gobernación, sino cómo la expareja habría usado sus influencias para conseguir contratos con el sector público y la plata que se habría embolsillado de estos.

“Me dijo Pedro que ya había quedado todo organizado. Ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que mañana va a mandar a que revisen todo para firmar”, le escribió Vásquez a De la Ossa el 5 de agosto de 2021. Ese Raúl sería Lacouture el secretario de la Gobernación.

En lugar de hacer un concurso de méritos para contratar al personal que los ejecutaría, Day Vásquez y Pedro Name ponían las hojas de vida de los seleccionados, a quienes ponían a firmar acuerdos por una cuantía superior a la que les terminaban pagando para ellos quedarse con el dinero.

Los cuatro involucrados directamente en el hecho son De la Ossa, Name, Vásquez y Petro (hijo) . Los dos contratos suscritos tenían como objetivo prestar atención psicosocial a las personas mayores para promover estilos de vida autónomos y productivos.

Es más, el 9 de agosto Vásquez envió un pantallazo de su conversación con Lacouture en la que este le confirmó que estaban revisando la propuesta a la que le hicieron 19 comentarios, una solicitud que tenía preocupados a los presuntos corruptos porque, como se lee en los chats: “Si nos ponemos a especificar tenemos más mecanismos de control”.

Day pidió que una de las contratadas fuera su mamá, a quien le dio el cargo de asesora con un salario mensual de 6 millones de pesos, también a un primo suyo identificado como Kesey Samir Cuesta Rocha y a un médico al que le pagarían 2 millones de pesos para que en los papeles legales facturara 5 millones de pesos mensuales. Ese doctor solo tenía que ir a trabajar en las mañanas de cuatro días al mes.

A punta de gastos inflados, para 2021 se habrían embolsillado 120 millones de pesos para Day y Nicolás y 40 millones de pesos para Name y De la Ossa. Como el negocio les funcionó, Day escribió a Gustavo que: “Nos debemos sentar para cuadrar lo del próximo año. Yo me veo con Elsa, me voy a ver en estos días con ella, para ya organizar todo”.