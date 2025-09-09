x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“¡Por fin!”: Day Vásquez celebra la demanda de divorcio presentada por Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Petro sostiene en la demanda de divorcio que existen motivos jurídicos y de fondo para dar por terminado su matrimonio con Day Vásquez,

  • Nicolás Petro, Day Vásquez y Gustado Petro, en campaña 2022. Foto: cortesía
    Nicolás Petro, Day Vásquez y Gustado Petro, en campaña 2022. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

De manera sorpresiva se confirmó que Day Vásquez y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, continúan legalmente casados, pese a las controversias que marcaron el final de su relación y a los procesos judiciales que hoy los mantienen enfrentados.

La situación salió a la luz tras conocerse que Nicolás Petro presentó ante un juzgado de familia en Barranquilla una demanda de divorcio con la que busca poner fin definitivo a su matrimonio con Vásquez. El trámite, que permanece bajo reserva en el sistema de la Rama Judicial, aún no ha sido notificado a las partes y abre un nuevo capítulo en una historia marcada por la exposición mediática y las disputas ante juzgados.

Lea aquí: Uno a uno: los “no” y las ausencias que enterraron el referendo de autonomía fiscal en el Senado

La separación formal cobra relevancia porque Vásquez pasó de ser la esposa de Nicolás Petro a convertirse en una de las principales testigos en su contra dentro del proceso penal por presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente.

Desde que se hizo pública la ruptura, la mujer ha entregado información clave a las autoridades sobre presuntas irregularidades cometidas por su expareja, lo que derivó en investigaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El distanciamiento entre ambos se hizo notorio cuando el exdiputado del Atlántico reconoció una nueva relación sentimental con Laura Ojeda, quien había sido cercana a Vásquez. Lo que comenzó como un conflicto personal terminó escalando a denuncias de posible corrupción, episodios de confrontación en redes sociales y, finalmente, en la apertura de un expediente en la Fiscalía.

En la demanda de divorcio, la defensa de Nicolás Petro expone motivos jurídicos y de fondo para sustentar la terminación del matrimonio. Uno de los efectos de mantener vigente el vínculo legal fue que Day Vásquez contó con un esquema de seguridad otorgado por la Presidencia, beneficio que le fue retirado hace algunos meses.

Vásquez, quien suele pronunciarse en redes sociales sobre distintos asuntos relacionados con su vida personal y el proceso judicial, emitió una breve reacción: “Por fin!!!”.

Entérese: “Pierden las regiones y gana el centralismo”: gobernador Rendón sobre caída del referendo para que departamentos administraran sus recursos

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida