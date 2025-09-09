“¡Por fin!”: Day Vásquez celebra la demanda de divorcio presentada por Nicolás Petro

De manera sorpresiva se confirmó que Day Vásquez y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, continúan legalmente casados, pese a las controversias que marcaron el final de su relación y a los procesos judiciales que hoy los mantienen enfrentados.

La situación salió a la luz tras conocerse que Nicolás Petro presentó ante un juzgado de familia en Barranquilla una demanda de divorcio con la que busca poner fin definitivo a su matrimonio con Vásquez. El trámite, que permanece bajo reserva en el sistema de la Rama Judicial, aún no ha sido notificado a las partes y abre un nuevo capítulo en una historia marcada por la exposición mediática y las disputas ante juzgados.

La separación formal cobra relevancia porque Vásquez pasó de ser la esposa de Nicolás Petro a convertirse en una de las principales testigos en su contra dentro del proceso penal por presunta financiación ilegal de la campaña Petro presidente.

Desde que se hizo pública la ruptura, la mujer ha entregado información clave a las autoridades sobre presuntas irregularidades cometidas por su expareja, lo que derivó en investigaciones por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.