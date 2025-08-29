Nicolás Petro denunció a Dávila y confirma veracidad de chats del presidente en hoteles

El hijo mayor del presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, anunció que denunció penalmente a la precandidata presidencial Vicky Dávila y a su exesposa Daysuris Vásques. Según Petro hijo, presentó esa acción judicial debido a la publicación de unas conversaciones por WhatsApp entre él y Vásquez sobre consumo de drogas y alcohol y la supuesta presencia de prostitutas en los hoteles en los que su padre, como candidato, se quedaba en campaña.
El también exdiputado del Atlántico aseguró que la divulgación de esas “supuestas conversaciones privadas” se hizo sin su consentimiento y que fueron “manipuladas y fuera de contexto”. “Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino que buscan destruir a mi familia”, dijo en un video que publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter).