¿Nicolás Petro está en la campaña de Daniel Quintero?

El partido de Colombia contra Bolivia, en el que la Selección aseguró su cupo al Mundial con un 3-0, dejó un episodio político que vuelve a poner bajo la lupa a Daniel Quintero.
El exalcalde de Medellín, hoy precandidato presidencial por el Pacto Histórico, publicó un video desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla gritando “¡fuerza Petro!”, mensaje que el propio presidente replicó en redes con un escueto “faltaba”.